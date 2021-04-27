«Додаткові гроші чи швидкість черепахи». Користувачі скаржаться на безлімітний Інтернет від «Київстару»

У компанії «Київстар» відповіли, що не порушують законодавства

Журналістка Вікторія Чирва розповіла про те, із якими проблемами зіштовхнулася при користуванні мобільним Інтернетом від компанії «Київстар». Про незрозумілі умови використання міжмережжя вона написала на своїй сторінці в Facebook.

Чирва розповіла, що в неї безлімітний пакет, який передбачає безлімітний Інтернет. Проте виявилося, що за швидкий Інтернет потрібно доплачувати.

«У квітні ми переїхали на дачу, де в нас поки що немає іншого Інтернету. Я працюю, діти вчаться онлайн, плюс вечорами дивимося якісь фільми або мультики. І тут раптом «Київстар» присилає мені повідомлення, що я використала ліміт швидкісного Інтернету (про який я й не чула), і тепер мені знизять швидкість. А якщо хочу швидко – то мушу доплачувати. Такий собі лагідний шантаж», – написала вона.

Чирва додала, що в жодному договорі це не прописано, а просто в «Київстарі» є «така собі політика справедливого користування», згідно з якою користувач може використати певну кількість мегабайт, а все, що зверху – або з черепашою швидкістю, або за додаткові гроші.

«Але ж панове, якщо ми говоримо про справедливе користування, компенсуйте мені ті місяці, які я майже не використовувала свої мегабайти», – написала вона.

Чирва додала, що в компанії ввічливо заявили, що вона «сама винна», і тепер вона шукатиме, як встановити додаток, який би контролював трафік.

Своє незадоволення мобільним Інтернетом від «Київстару» висловив також український публіцист Андрій Бондар.

За його словами, «Київстар» намагається викликати в нього почуття провини за користування Інтернетом.

Зазначимо, що представниця компанії Анна дала відповідь Бондару. «Розумію ваше занепокоєння, і хочу підказати, що швидкість Інтернету не є умовою тарифу, а ось безліміт – так, і він у вас є. А «Політика справедливого користування мережевими ресурсами» не порушує жодних норм законодавства і допомагає уникнути перевантажень мережі», – написала вона.