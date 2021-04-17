«Слуга народу» під час голосування в Раді дивилася фільм (відео)

Фільм депутатка дивилася зі смартфону через навушник

Народна депутатка від партії «Слуга народу» Єлизавета Богуцька під час засідання Верховної Ради дивилася на смартфоні фільм, повідомляє видання «Букви».

«Цікаво, а як нардепка від «Слуги народу» Єлизавета Богуцька чує і бачить за що голосує?», – поцікавилися журналісти.

Судячи з опублікованого ролику, в її вусі був навушник, підключений до мобільного пристрою. Під час цього голосування Богуцька натиснула кнопку «утримуюся».

Зазначимо, Єлизавету Богуцьку обрали нардепкою як №95 у списку партії «Слуга народу». Вона є членкинею Комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Нагадаємо, раніше Богуцька відзначилася тим, що прийшла в парламент у в'язаній захисній масці.