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    «Слуга народу» під час голосування в Раді дивилася фільм (відео)

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    Депутатка Єлизавета Богуцька дивилася фільм замість участі в роботі Ради - «Слуга народу» під час голосування в Раді дивилася фільм (відео)

    Депутатка Єлизавета Богуцька дивилася фільм замість участі в роботі Ради

    Скріншот з відео

    Фільм депутатка дивилася зі смартфону через навушник

    Народна депутатка від партії «Слуга народу» Єлизавета Богуцька під час засідання Верховної Ради дивилася на смартфоні фільм, повідомляє видання «Букви».

    «Цікаво, а як нардепка від «Слуги народу» Єлизавета Богуцька чує і бачить за що голосує?», – поцікавилися журналісти.

    Судячи з опублікованого ролику, в її вусі був навушник, підключений до мобільного пристрою. Під час цього голосування Богуцька натиснула кнопку «утримуюся».

    Зазначимо, Єлизавету Богуцьку обрали нардепкою як №95 у списку партії «Слуга народу». Вона є членкинею Комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.

    Нагадаємо, раніше Богуцька відзначилася тим, що прийшла в парламент у в'язаній захисній масці.

    Теги: Верховна Рада депутат партія Слуга народу смартфон фільм
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