В Україні на завтра оголосили штормове попередження



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На Прикарпатті та в Карпатах очікуються сильні дощі (2 рівень небезпечності, помаранчевий)

У більшості західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях значні дощі, у центральних, південних та східних областях грози

На середу, 1 травня, в Україні оголошено штормове попередження, повідомили в Українському Гідрометцентрі.

Так, 1 травня у більшості західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях значні дощі, у центральних, південних та східних областях грози. В окремих районах град та шквали 15-20 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий). На Прикарпатті та в Карпатах очікуються сильні дощі (2 рівень небезпечності, помаранчевий).

Крім того, за прогнозом синоптиків, у четвер, 2 травня, в Україні, у п'ятницю, 3 травня, у північних та західних областях пройдуть невеликі короткочасні дощі.

Як повідомлялось, в Україні цього робочого тижня (29 квітня - 3 травня) йтимуть дощі, місцями - з грозами. Температура вдень сягатиме 24 градусів тепла.

Джерело: УНН