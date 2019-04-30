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    В Україні на завтра оголосили штормове попередження

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    На Прикарпатті та в Карпатах очікуються сильні дощі (2 рівень небезпечності, помаранчевий) - В Україні на завтра оголосили штормове попередження
    На Прикарпатті та в Карпатах очікуються сильні дощі (2 рівень небезпечності, помаранчевий)

    У більшості західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях значні дощі, у центральних, південних та східних областях грози

    На середу, 1 травня, в Україні оголошено штормове попередження, повідомили в Українському Гідрометцентрі.

    Так, 1 травня у більшості західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях значні дощі, у центральних, південних та східних областях грози. В окремих районах град та шквали 15-20 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий). На Прикарпатті та в Карпатах очікуються сильні дощі (2 рівень небезпечності, помаранчевий).

    Крім того, за прогнозом синоптиків, у четвер, 2 травня, в Україні, у п'ятницю, 3 травня, у північних та західних областях пройдуть невеликі короткочасні дощі.

    Як повідомлялось, в Україні цього робочого тижня (29 квітня - 3 травня) йтимуть дощі, місцями - з грозами. Температура вдень сягатиме 24 градусів тепла.

    Джерело: УНН

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