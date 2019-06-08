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    В Україні оголосили штормове попередження

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    В Україні оголосили штормове попередження

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    В Україні оголосили штормове попередження на 9 червня. Синоптики попереджають про грози, град та пориви вітру, передає Укргідрометцентр.

    «9 червня на більшій частині території країни грози, на Правобережжі подекуди град, місцями пориви вітру та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)», - йдеться у повідомленні.

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    Нагадаємо, сьогодні на більшій частині території країни короткочасні дощі, грози, а подекуди град та шквали 15-20 м/с.

    Нагадаємо, негода в Україні у ніч на п'ятницю залишила знеструмленими 68 населених пунктів у п'яти областях, найбільше - у Київській та Житомирській областях, повідомила прес-служба ДСНС України.

    «У ніч з 6 на 7 червня внаслідок ускладнення погодних умов (шквалистий вітер, дощ, гроза) через спрацювання системи захисту ліній електропередач було знеструмлено 68 населених пунктів у 5 областях, а саме: Київська – 37 н.п., Житомирська – 24 н.п., Дніпропетровська – 3 н.п., Херсонська – 3 н.п. та Кіровоградська – 1 н.п.», - вказали у відомстві.

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