В Україні оголосили штормове попередження



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Майже на всій території країни спостерігатиметься 1 рівень небезпечності

У понеділок, 2 березня, синоптики оголосили про штормове попередження по всій території України, окрім східних регіонів.

Про це повідомляє пресслужба Українського гідрометцентру.

Як зазначається, у понеділок очікується на сильні пориви вітру до 20 м/с переважно у всіх областях країни. Водночас у Карпатах вітер становитиме до 30 м/с.

«2 березня в Україні, крім східної частини, пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)», - йдеться у повідомленні.

Водночас у Києві та Київській області до кінця 1 березня та наступної доби очікуються пориви вітру 15-20 м/с першого рівня небезпечності.

2-3 березня, переважатиме суха погода. Лише 2 березня у західній частині дощ, в Карпатах з мокрим снігом, вдень у північних областях місцями невеликий дощ, 3 березня на Закарпатті, вночі місцями і на Лівобережжі невеликі опади.

Вітер переважно південний, 7-12 м/с, в Україні, крім східних областей, місцями пориви 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, 2 березня у південно-східній частині 0-5° морозу; вдень 2 березня 7-12° тепла, 3 березня 10-15° тепла, на півдні Одещини до 18° (в Карпатах вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 2-7° тепла).