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    Суспільство

    Рятувальники попередили про сильний вітер в Україні

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    Рятувальники попередили про сильний вітер в Україні

    Швидкість вітру сягатиме 15-20 м/с. Оголошено жовтий рівень небезпеки

    Рятувальники попередили про сильний вітер в Україні 1-2 березня. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.

    «По Києву та Київській області в найближчі три години і до кінця дня 1 березня та протягом доби 2 березня пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий). Вдень 1 березня та протягом 2 березня в Україні, крім східної частини, пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м / с (I рівень небезпеки, жовтий)», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, в неділю, 1 березня, на більшій частині території України очікується сонячна погода, тільки у Львівській, Волинській та Закарпатській областях пройдуть дощі.

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    Вдень стовпчики термометрів покажуть до +12 градусів.

    рятувальники вітер негода
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