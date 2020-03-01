Рятувальники попередили про сильний вітер в Україні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Швидкість вітру сягатиме 15-20 м/с. Оголошено жовтий рівень небезпеки

Рятувальники попередили про сильний вітер в Україні 1-2 березня. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.

«По Києву та Київській області в найближчі три години і до кінця дня 1 березня та протягом доби 2 березня пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий). Вдень 1 березня та протягом 2 березня в Україні, крім східної частини, пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м / с (I рівень небезпеки, жовтий)», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в неділю, 1 березня, на більшій частині території України очікується сонячна погода, тільки у Львівській, Волинській та Закарпатській областях пройдуть дощі.

Вдень стовпчики термометрів покажуть до +12 градусів.