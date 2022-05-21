В Україні оголосили штормове попередження: прогноз погоди на 21 травня

В суботу опади накриють практично всю територію країни, крім півдня

На суботу, 21 травня, у більшості областей України оголошено штормове попередження. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

«21 травня вдень в Україні, крім південних областей, грози, у західних та північних областях пориви вітру 15-20 м/с», – йдеться у попередженні.

Як зазначається, через негоду оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

На Заході України небо весь день буде затягнуте хмарами. Синоптики попереджають про грози та рвучкі пориви вітру до 15 – 24 метрів на секунду. Повітря прогріється до +23...+25 градусів. У частині регіонів Сходу також буде багато опадів. Стовпчики термометрів покажуть +18...+20 градусів.

З ранку до самого вечора на Півночі небо буде вкрите хмарами. Удень піде дрібний дощ, який може посилитися ближче до вечора. Температура повітря складатиме +20...+22 градуси. І лише на Півдні небо протягом дня буде ясним та безхмарним, +25...+27 градусів.

У Києві сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Удень піде сильний дощ, який до вечора повинен послабшати.

Нагадаємо, синоптики попередили українців про небезпечну погоду у травні. Найпосушливіші умови складатимуться в Одеській, Миколаївській, Вінницькій та Тернопільській областях.