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    В Україні оголосили штормове попередження: прогноз погоди на 21 травня

    Україну накриють дощі - В Україні оголосили штормове попередження: прогноз погоди на 21 травня
    Україну накриють дощі
    фото: glavcom.ua

    В суботу опади накриють практично всю територію країни, крім півдня

    На суботу, 21 травня, у більшості областей України оголошено штормове попередження. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    «21 травня вдень в Україні, крім південних областей, грози, у західних та північних областях пориви вітру 15-20 м/с», – йдеться у попередженні.

    Як зазначається, через негоду оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

    На Заході України небо весь день буде затягнуте хмарами. Синоптики попереджають про грози та рвучкі пориви вітру до 15 – 24 метрів на секунду. Повітря прогріється до +23...+25 градусів. У частині регіонів Сходу також буде багато опадів. Стовпчики термометрів покажуть +18...+20 градусів.

    З ранку до самого вечора на Півночі небо буде вкрите хмарами. Удень піде дрібний дощ, який може посилитися ближче до вечора. Температура повітря складатиме +20...+22 градуси. І лише на Півдні небо протягом дня буде ясним та безхмарним, +25...+27 градусів.

    У Києві сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Удень піде сильний дощ, який до вечора повинен послабшати.

    Нагадаємо, синоптики попередили українців про небезпечну погоду у травні. Найпосушливіші умови складатимуться в Одеській, Миколаївській, Вінницькій та Тернопільській областях.

    Теги: прогноз погоди війна Укргідрометцентр Україна повітря окупація дощ #stoprussia
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    В Україні оголосили штормове попередження: прогноз погоди на 21 травня