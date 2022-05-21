МВС запустило застосунок з Патроном: допомагатиме виявляти вибухівку

Від початку великої війни з Росією собака виявив уже близько 90 мін

За допомогою застосунку можна повідомити про знайдений підозрілий предмет

Українці можуть оперативно повідомити про знахідку вибухонебезпечних предметів у новому урядовому додатку «Розмінування України» з логотипом славнозвісного собаки-сапера Патрона. Про це повідомили у МВС України.

За допомогою застосунку можна повідомити про знайдений підозрілий предмет, зробити його фото, позначити його координати, зробити відео.

За кілька днів роботи додатку до МВС надійшло від користувачів 125 заявок, із них 76 – на Київщині.

Додаток можна завантажити за посиланням у Google Play i App Store.

Зазначимо, нещодавно президент Володимир Зеленський нагородив Патрона медаллю «За віддану службу». Церемонія нагородження відбулась під час брифінгу Зеленського і прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, який приїхав до Києва з візитом. Під час нагородження Патрон загавкав на Трюдо.

Нагадаємо, що Патрон став героєм милих малюнків. Відомо, що від початку великої війни з Росією собака виявив уже близько 90 мін.



