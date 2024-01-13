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У Києві повітряна тривога тривала понад пів години

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Києві повітряна тривога тривала понад пів години
фото: glavcom.ua

Громадянам слід пройти в укриття 

Увечері 12 січня в Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога. Повітряні сили повідомили про запуск ударних дронів.

Станом на 00:00 відбій загрози по всіх областях.

Карта тривог мала такий вигляд: 

У Києві повітряна тривога тривала понад пів години фото 1

Мешканцям областей, де оголошено тривогу, варто було пройти в укриття.

Як повідомлялося, увечері 12 січня в Київській області по безпілотниках працювала протиповітряна оборона.

Триває 688-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 68 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав два ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: тривога

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