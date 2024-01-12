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На Київщині працюють сили ППО

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
На Київщині працюють сили ППО

В області зафіксовано рух ворожих БпЛА

Увечері 12 січня в Київській області по безпілотниках працювала протиповітряна оборона. Про це повідомляє Київська ОВА у Telegram.

«Зафіксовано рух ворожих БпЛА. У регіоні працють сили ППО», – йдеться в повідомленні. 

Повітряна тривога в області була оголошена о 22:41. 

О 23:22 Повітряні сили повідомили, що БпЛА типу «Shahed» в північній частині Київської області, змінив курс в напрямку Ірпіня.

Нагадаємо, увечері 12 січня у Києві та низці областей оголошена повітряна тривога. Повітряні сили повідомили про запуск ударних дронів.

Триває 688-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 68 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав два ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: вибух системи ППО

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