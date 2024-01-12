На Харківщині окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ – Генштаб

Сили оборони відбили шість атак біля Синьківки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ

Протягом доби відбулось 68 бойових зіткнень

Триває 688-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 68 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав два ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційного удару в районі Вовчанська Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Соснівка, Карповичі, Семенівка, Грем’яч Чернігівської області; Марчихина Буда, Іскрисківщина, Басівка, Покровка, Рясне, Велика Писарівка Сумської області; Гур'їв Козачок, Уди, Зибине, Бударки, Дворічанське Харківської області.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На Куп’янському напрямку

Сили оборони відбили шість атак біля Синьківки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області. Обстріляв з артилерії та мінометів близько 10 населених пунктів, серед них Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку

Нашими захисниками відбито чотири атаки поблизу Макіївки Луганської області та Григорівки, Веселого Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Новоєгорівка Луганської області та Зелена Долина, Колодязі Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Силами оборони відбито чотири атаки противника біля Андріївки та Кліщіївки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Богданівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Нашими захисниками відбито чотири атаки ворога біля Авдіївки та ще 16 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Олександропіль, Новобахмутівка та Авдіївка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Бердичі, Степове, Авдіївка, Первомайське Донецької області.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На Мар’їнському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти, за підтримки авіації, 15 разів намагалися прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинились Красногорівка, Курахове, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка.

На Шахтарському напрямку

Сили оборони відбили три атаки противника південніше Золотої Нива та західніше Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку нашими захисниками відбито п'ять атак в районі Роботиного Запорізької області, де ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Залізничне, Чарівне, Мала Токмачка, Роботине, Новоандріївка Запорізької області.

На Херсонському напрямку

Артилерійських обстрілів противника зазнали Херсон, Золота Балка, Тягинка, Іванівка Херсонської області та Дмитрівка, Іванівка, Яселка Миколаївської області.

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив вісім безуспішних штурмових дій. Українські воїни й надалі утримують зайняті позиції та завдають противнику значних втрат.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 21 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також чотири зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по шести районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункту управління, артилерійському засобу, двох засобах протиповітряної оборони, складу боєприпасів та радіолокаційній станції противника.

Нагадаємо, як повідомив голова Харківської ОВА, Росія не має достатньо сил у Бєлгородській області, щоб повторити наступ на Харків. Противник на цьому напрямку імітує активність.

До слова, за минулу добу кількість штурмів росіян на лівому березі Дніпра зменшилася у чотири рази.