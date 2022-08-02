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Майже всю територію України накриють грози: якою буде погода 2 серпня

Альона Боженко
Сьогодні, 05:39 glavcom.ua
Майже всю територію України накриють грози: якою буде погода 2 серпня
Прогноз погоди на 2 серпня
фото із відкритих джерел

У Києві 2 серпня очікується короткочасний дощ

У вівторок, 2 серпня, в Україні буде переважно дощова погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сухо буде лише на заході України. В інших регіонах опади різної інтенсивності можливі протягом усього дня.

На півдні та сході країни вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер переважно північний, 7-12 м/с. Температура вночі +13+18 градусів, вдень +23+28, на Закарпатті до +30 градусів.

У центральних, південних та східних областях через грози, вдень на півдні та сході країни в окремих районах через град та шквали 15-20 м/с оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Водночас 2 серпня в Житомирській, Київській, Сумській, Вінницькій, Одеській, Миколаївській областях і в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві 2 серпня йтиме короткочасний дощ (вночі місцями). Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі +16+18 градусів, вдень +25+27.

Майже всю територію України накриють грози: якою буде погода 2 серпня фото 1

Нагадаємо, у Мелітополі сильний вітер зірвав дах на будівлі біля центрального ринку. Грози, вітри, сильний дощ і град спричинили неприємності в місті. Над тротуаром нависали металеві листи. Крім того, на дорозі обвалилася частина даху на припарковані автомобілі.

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Теги: прогноз погоди Україна дощ

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