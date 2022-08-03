Сильні пориви вітру та грози: якою буде погода 3 серпня

Температура у Києві вдень становитиме +25 градусів

У середу, 3 серпня, в Україні буде переважно дощова погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Окрім західних областей, очікуються короткочасні дощі, місцями грози, в східній частині вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер переважно північний (у північно-східній частині - південно-східний), 7-12 м/с. Температура вночі +14+19 градусів, у західних областях +10+15, вдень 22-27 вище нуля, на Закарпатті та півдні Одещини до +30.

У Києві 3 серпня також ітиме короткочасний дощ. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі +16+18 градусів, вдень +23+25.

Нагадаємо, у Мелітополі сильний вітер зірвав дах на будівлі біля центрального ринку. Грози, вітри, сильний дощ і град спричинили неприємності в місті. Над тротуаром нависали металеві листи. Крім того, на дорозі обвалилася частина даху на припарковані автомобілі.