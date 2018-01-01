В Україні оновлять склад автомобільних аптечок

Перелік медичних засобів, які повинні бути у водіїв, востаннє переглядався МОЗ України 20 років тому

Мотоциклетні, автомобільні та автобусні медичні аптечки мають бути оснащені засобами для надання першої допомоги при ДТП і не мусять містити будь-яких медичних препаратів. [READ_MORE] Крім того, у кожній аптечці буде інструкція, як надавати першу допомогу при ДТП. Відповідний проект наказу підготували у Міністерстві охорони



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Перелік медичних засобів, які повинні бути у водіїв, востаннє переглядався МОЗ України 20 років тому

Мотоциклетні, автомобільні та автобусні медичні аптечки мають бути оснащені засобами для надання першої допомоги при ДТП і не мусять містити будь-яких медичних препаратів.

Крім того, у кожній аптечці буде інструкція, як надавати першу допомогу при ДТП. Відповідний проект наказу підготували у Міністерстві охорони здоров'я, повідомляє прес-служба відомства.

«За статистикою, причиною приблизно 80% смертей внаслідок ДТП до приїзду бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги є масивна кровотеча. Тому до мінімальної комплектації аптечки передусім будуть входити необхідні засоби для зупинки кровотечі: бинти різної ширини, серветки тощо. Замість гумового джгута у автомобільній аптечці буде механічний засіб для зупинки кровотечі по типу «САТ», який можна накласти собі самотужки. І абсолютно всі медичні аптечки – мотоциклетні, автомобільні та автобусні – будуть оснащені інструкцією з покроковими діями при ДТП», - йдеться у повідомленні.