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    В Україні оновлять склад автомобільних аптечок

    Перелік медичних засобів, які повинні бути у водіїв, востаннє переглядався МОЗ України 20 років тому
    Мотоциклетні, автомобільні та автобусні медичні аптечки мають бути оснащені засобами для надання першої допомоги при ДТП і не мусять містити будь-яких медичних препаратів. [READ_MORE] Крім того, у кожній аптечці буде інструкція, як надавати першу допомогу при ДТП. Відповідний проект наказу підготували у Міністерстві охорони
    • Сьогодні, 14:55
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    Перелік медичних засобів, які повинні бути у водіїв, востаннє переглядався МОЗ України 20 років тому

    Мотоциклетні, автомобільні та автобусні медичні аптечки мають бути оснащені засобами для надання першої допомоги при ДТП і не мусять містити будь-яких медичних препаратів.

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    Крім того, у кожній аптечці буде інструкція, як надавати першу допомогу при ДТП. Відповідний проект наказу підготували у Міністерстві охорони здоров'я, повідомляє прес-служба відомства.

    «За статистикою, причиною приблизно 80% смертей внаслідок ДТП до приїзду бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги є масивна кровотеча. Тому до мінімальної комплектації аптечки передусім будуть входити необхідні засоби для зупинки кровотечі: бинти різної ширини, серветки тощо. Замість гумового джгута у автомобільній аптечці буде механічний засіб для зупинки кровотечі по типу «САТ», який можна накласти собі самотужки. І абсолютно всі медичні аптечки – мотоциклетні, автомобільні та автобусні – будуть оснащені інструкцією з покроковими діями при ДТП», - йдеться у повідомленні.

    В оновлених аптечках не буде медичних препаратів – зеленки, таблеток, які мають термін придатності і далеко не завжди вчасно оновлюються в аптечці, тощо. Крім того, ліки не стануть в нагоді при наданні екстреної допомоги не фахівцями. Це світовий досвід – не включати лікарські засоби у обов’язковий склад автомобільних аптечок. За необхідності, ви можете доповнити власну аптечку необхідними вам ліками.

    Перелік медичних виробів та інших матеріалів, які повинні бути в складі аптечок медичних мотоциклетних, автомобільних та автобусних, востаннє переглядався Міністерством охорони здоров’я України 20 років тому. Теперішній проект наказу має на меті привести аптечки у відповідність до європейських норм та стандартів.

     

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