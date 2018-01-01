Спалах кору: МОЗ підрахувало хворих із початку року

Найвищий рівень захворюваності на кір спостерігається в Івано-Франківській області

В Україні з початку 2018 року на кір захворіло 1285 осіб. Про це на брифінгу сказав голова держустанови «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України» Володимир Курпіта. «За даними на 14 січня 2018 року, в Україні захворіло 1285 осіб - 429 дорослих, 856 дітей. Всього госпіталізовано до медичних закладів



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Найвищий рівень захворюваності на кір спостерігається в Івано-Франківській області

В Україні з початку 2018 року на кір захворіло 1285 осіб. Про це на брифінгу сказав голова держустанови «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України» Володимир Курпіта.

«За даними на 14 січня 2018 року, в Україні захворіло 1285 осіб - 429 дорослих, 856 дітей. Всього госпіталізовано до медичних закладів 852 особи. Є один летальний випадок в Одеській області», - сказав він.

За його словами, як і торік, найвищий рівень захворюваності на кір спостерігається в Івано-Франківській області - 275 випадків. А також в Чернівецькій - 274 випадки, Закарпатській - 194, в Одеській - 157 випадків. Найменша кількість хворих у Житомирський і Рівненській області - по 1 випадку. Не зареєстровано випадків захворювання на кір у 2018 році у Сумській, Харківській, Чернігівській та Київській областях.

Курпіта повідомив, що Центр громадського здоров'я проводить щотижневий моніторинг стану захворюваності на кір.

Він нагадав, що відповідно до календаря щеплень, вакцинація від кору, паротиту, краснухи проводиться у 12 місяців та 6 років. Охоплення щепленням у дітей до 1 року найвище зараз в Дніпропетровській, Черкаській та Херсонській Донецькій областях, зазначив він.

Нагадаємо, виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що спалах кору прийшов до України з Румунії.

Раніше «Главком» повідомляв, що у медичних закладах Києва з’явилися плакати із закликами вакцинувати дітей проти кору.

Також столична влада проінформувала, що дітей без щеплень проти кору не будуть пускати до закладів освіти.

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