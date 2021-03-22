В Україні орендарям землі заборонили випалювати траву

В Україні спостерігається стійка тенденція до збільшення кількості пожеж через масове випалювання трави

Закон зобов'язує землекористувачів не допускати випалювання сухої рослинності

Орендарям заборонили випалювати залишки рослин і обкошувати землі біля торфовищ. Орендар земельної ділянки зобов’язаний виконувати встановлені законодавством вимоги пожежної безпеки, повідомляє pravo.ua.

17 березня набув чинності закон про те, що забезпечення пожежної безпеки покладається на:

власника земельної ділянки та іншого об’єкта нерухомого майна;

наймачів (орендарів) земельної ділянки та іншого об’єкта нерухомого майна, якщо це обумовлено договором оренди;

керівника (керівників) суб’єкта господарювання.

Зміни передбачено Законом № 1259–IX щодо посилення захисту лісів, запобігання пожежам на землях лісового та водного фонду, на торфовищах та землях інших категорій.

Встановлено обов’язок землекористувачів:

не допускати випалювання сухої рослинності або її залишків із порушенням порядку, встановленого Мінприроди;

обкошувати (з прибиранням скошеного) та оборювати земельні ділянки, прилеглі до торфовищ, полезахисних лісових смуг, луків, пасовищ, ділянок зі степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю, у смугах відведення автомобільних доріг і залізниць.

Особи, винні у випалюванні сухої рослинності або її залишків із порушенням порядку, який встановило Мінприроди, у прибережних захисних смугах та на островах, несуть відповідальність за порушення водного законодавства.

Крім того, до особливо цінних земель віднесено торфовища в складі водно-болотних угідь міжнародного значення.

Нагадаємо, з 1 липня 2021 року стартує ринок землі. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею до 100 гектарів зможуть купувати виключно громадяни України. При цьому кожен громадянин країни має законне право й на гарантовані державою два гектари землі, у звʼязку з чим численні посередники вже зараз пропонують за грубі гроші свої послуги в оформленні землі у власність.

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