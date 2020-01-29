В Україні перевірять виробників масла
Проєкт «Стоп фальсифікат» виявив, що близько 20% солодковершкового масла у роздрібних мережах Сум, Нової Одеси, Черкас та Калуша містить рослинні жири
Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів проведе позапланові перевірки виробників масла - потенційних порушників.
Про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби.
«Відповідно до доручення головного ветеринарного інспектора України Бориса Кобаля в Миколаївській, Одеській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Харківській та Дніпропетровській областях будуть проведені позапланові заходи державного контролю ряду виробників масла солодковершкового», - йдеться у повідомленні.
У профільному відомстві зауважили, що підставою для проведення зазначених перевірок є передані до Держпродспоживслужби результати лабораторних досліджень зразків масла солодковершкового, відібраних громадськими активістами та журналістами під час масштабного медійного проєкту «Стоп фальсифікат. Масло».
У рамках зазначеного проєкту були встановлені факти невідповідності виробництва та обігу масла солодковершкового у таких операторів ринку: ТОВ «Миколаївмолпром», ТОВ «Фірма Апрель», ТОВ «Титан» на замовлення ТОВ «Таврія-В», ТДВ «Івано-Франківський місьмолзавод», ТМ «Наш Продукт», ДП «Старокостянстинівський молочний завод», ТОВ «Богодухівський молзавод», ТОВ «Інтер-мол».
«У ході заходів контролю будуть вивчені питання реєстрації операторів ринку, наявність експлуатаційних дозволів на потужності з виробництва або зберігання харчових продуктів тваринного походження», - наголосили в Держпродспоживслужбі.
Раніше проєкт «Стоп фальсифікат» виявив, що близько 20% солодковершкового масла у роздрібних мережах Сум, Нової Одеси, Черкас та Калуша містить рослинні жири. Усього було відібрано 77 зразків масла... Дослідження його якості та вмісту у його складі рослинних жирів проводилося на базі Центральної випробувальної державної лабораторії Держпродспоживслужби в Київській області та Державного підприємства «Укрметртестстандарт».