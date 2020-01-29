В Україні перевірять виробників масла



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Проєкт «Стоп фальсифікат» виявив, що близько 20% солодковершкового масла у роздрібних мережах Сум, Нової Одеси, Черкас та Калуша містить рослинні жири

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів проведе позапланові перевірки виробників масла - потенційних порушників.

Про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби.

«Відповідно до доручення головного ветеринарного інспектора України Бориса Кобаля в Миколаївській, Одеській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Харківській та Дніпропетровській областях будуть проведені позапланові заходи державного контролю ряду виробників масла солодковершкового», - йдеться у повідомленні.

У профільному відомстві зауважили, що підставою для проведення зазначених перевірок є передані до Держпродспоживслужби результати лабораторних досліджень зразків масла солодковершкового, відібраних громадськими активістами та журналістами під час масштабного медійного проєкту «Стоп фальсифікат. Масло».

У рамках зазначеного проєкту були встановлені факти невідповідності виробництва та обігу масла солодковершкового у таких операторів ринку: ТОВ «Миколаївмолпром», ТОВ «Фірма Апрель», ТОВ «Титан» на замовлення ТОВ «Таврія-В», ТДВ «Івано-Франківський місьмолзавод», ТМ «Наш Продукт», ДП «Старокостянстинівський молочний завод», ТОВ «Богодухівський молзавод», ТОВ «Інтер-мол».

«У ході заходів контролю будуть вивчені питання реєстрації операторів ринку, наявність експлуатаційних дозволів на потужності з виробництва або зберігання харчових продуктів тваринного походження», - наголосили в Держпродспоживслужбі.

Раніше проєкт «Стоп фальсифікат» виявив, що близько 20% солодковершкового масла у роздрібних мережах Сум, Нової Одеси, Черкас та Калуша містить рослинні жири. Усього було відібрано 77 зразків масла... Дослідження його якості та вмісту у його складі рослинних жирів проводилося на базі Центральної випробувальної державної лабораторії Держпродспоживслужби в Київській області та Державного підприємства «Укрметртестстандарт».

За інформацією Держпродспоживслужби, були відібрані зразки масла 30 виробників. Високий вміст рослинних жирів виявлено у продукції семи виробників.

Проєкт «Стоп фальсифікат» реалізовувався за підтримки уряду, Держпродспоживслужби та ГО «Громадський контроль захисту прав споживачів». Про старт проєкту було оголошено 14 листопада 2019 року, але фактично він розпочався 16 грудня 2019 року. Зразки масла відбиралися лише у місцях їх офіційної реалізації, про що свідчить наявність чеків. Всі магазини для відбору зразків обиралися випадково, за порадою споживачів під час опитування на вулицях.