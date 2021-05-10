Кабмін запроваджує нові податки для зеленої енергетики – експерт

Уряд поки що зробив дуже недостатньо для того, щоб виконати меморандум з галуззю

Кабінет міністрів України намагається запровадити нові податки на виробництво «зеленої енергії», щоб незаконно витягнути з інвесторів більше грошей і не виконувати зобов’язання перед ними.

Про це заявив керуючий партнер компанії UDP Renewables Сергій Євтушенко.

За його словами, уряд поки що зробив дуже недостатньо для того, щоб виконати меморандум з галуззю. Рівень оплат «старого боргу» 2020 року на 1 квітня мав становити 55%, а він склав лише 20-21%.

«Я вважаю, до того часу, поки не стабілізовано ситуацію на ринку з оплатами. Тому до того моменту, доки уряд не стабілізує ситуацію в галузі з оплатами, з організацією оптимальної схеми, з забезпеченням функціонування ринку. Тому що не буває ринку зі штучним регулюванням цін, які в ручному режимі регулюються. Такого не буває. Тому до моменту, коли врегулюються всі поточні проблеми, я думаю, що говорити про нові податки і нові зміни умов зовсім неправильно і зовсім недоречно», – заявив Євтушенко.

«Є хороший жарт на таку тему. Для того, щоб корова краще доїлася, її треба більше доїти, менше годувати і приставити бажано револьвер до скроні. Оце нагадує мені нашу ситуацію…», – додав він.

Євтушенко нагадав, що рік тому під час підписання меморандуму з урядом було досягнуто згоди, що в Україні ретроспективно скорочуються зелені тарифи, але уряд гарантує оплати і гарантує стабілізаційне застереження в законодавстві, що умови більше погіршуватися не будуть.

«Під цим поставив свій підпис прем’єр-міністр. І потім парламент прийняв відповідні закони. Відповідно всі відповіді шукаємо там. На сьогоднішній момент не виконано в повному об’ємі жодної позиції, по якій уряд брав зобов’язання. Вони на сьогоднішній день не виконані. Тому про щось нове говорити взагалі немає сенсу», - підкреслив інвестор.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, уряд хоче ввести акцизний податок на продаж «зеленої» електроенергії, поки пропонується широкий діапазон ставки – від 3,2% до 40%.

28 квітня стало відомо, що компанія Modus Energy, яка перебуває у власності громадян Литви, подала позов проти України через те, що держава не виконує свої зобов'язання щодо виплат за вироблену електроенергію і змушує компанію піти на зміни правил, які скорочують її доходи.

У скарзі вказується, що ДП «Гарантований покупець» змусило дочірні компанії Modus Energy підписати Додаткову угоду, що передбачає скорочення доходів і тому компанія розглядає це як ініціювання процедури розірвання Договору купівлі-продажу «зеленої» енергії, який діє до 2030 року.

Згідно з документацією, позивач просить арбітражний суд: визнати Україну такою, яка порушила вимоги статей Договору про Енергетичну хартію; зобов'язати Україну виплатити відсотки на суми збитків, нарахованих арбітражним судом, на певних умовах; а також зобов'язати оплатити всі витрати понесені на арбітражне провадження.

За інформацією партнерп київського офісу міжнародної юридичної фірми Dentons Максима Сисоєва, після першого арбітражного позову компанії Modus Energy можуть подати аналогічні позови ще до 10 інвесторів в зелену енергетику України.

Як повідомлялося, за інформацією НБУ, на тлі кризи в «зеленій» енергетиці чистий відтік прямих іноземних інвестицій в Україну в 2020 році склав 868,2 млн, тоді як у 2019 році чистий приплив склав 5,860 млрд доларів. Відтік інвестицій зафіксовано вперше з 2015 року.

Станом на початок травня рівень розрахунків перед інвесторами становить 22%. З 22,4 млрд гривень боргу у 2020 році держава заплатила тільки 5 млрд грн.