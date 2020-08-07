В Україні почав діяти новий авіазбір: гроші стягують за виліт пасажирів



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Ставка державного авіаційного збору за кожного пасажира, який буде літати в межах України – $0,5, на міжнародних рейсах – $2

В Україні від сьогодні почали брати збір за виліт пасажирів. Відповідний закон набрав чинності 7 серпня.

Закон 6 серпня було опубліковано у виданні «Голос України», і він набрав чинності з дня, наступного за днем оприлюднення.

Документ визначає на законодавчому рівні особливості стягнення державного мита за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України, і за кожну тонну вантажу, відправленого або який прибув до аеропорту України.

Закон встановлює ставку державного авіаційного збору за кожного пасажира, який буде літати в межах України, в розмірі $0,5, на міжнародних рейсах - $2.

За кожну тонну вантажу в межах України - $2,5, а в разі здійснення міжнародних перевезень з/в Україну - $10.

Збір при цьому не будуть стягувати в разі перевезення вищих посадових осіб та офіційних делегацій держав; перевезення гуманітарної допомоги з/в Україну відповідно до актів Кабінету міністрів; а також у разі польотів, пов'язаних із забезпеченням проведення робіт по ліквідації наслідків стихійного лиха, авіаційних та інших подій, санітарних авіарейсів (у тому числі перевезень тіла (останків, праху) померлого).

Крім того, звільняються від збору в разі перевезень пасажирів, що належать до категорії осіб, які звільняються від сплати зборів відповідно до закону; при перевезенні дітей у віці до двох років; при перевезенні транзитних пасажирів; пасажирів з сервісними квитками і в разі перевезення менш як 10 пасажирів одним нерегулярним рейсом.

Нагадаємо, даний закон Рада схвалила в цілому в другому читанні 13 липня, його підтримали 256 нардепів.

Між іншим, українцям з 1 серпня потрапити до Еміратів стало важче: нові правила в’їзду в країну.