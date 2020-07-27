Українцям з 1 серпня потрапити до Еміратів буде важче: нові правила в’їзду в країну



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Із 1 серпня ОАЕ посилюють правила в'їзду через пандемію коронавірусу у світі

Аби потрапити до ОАЕ доведеться витратити кілька годин свого часу і заплатити близько 2560 грн додатково до вартості поїздки

Починаючи з 1 серпня пасажири всіх авіарейсів, що прибувають до ОАЕ, повинні обов'язково мати результат ПЛР-тесту на Covid-19, зроблений протягом 96 годин до прибуття. Це правило стосується й українців. Про це попередив директор одного із туристичних агентств та тревел-блогер Максим Циркель.

Починаючи з цього дня кожному туристу доведеться витратити кілька годин свого часу і заплатити близько 2560 грн додатково до вартості поїздки.

Для прильоту в Дубай необхідно буде заздалегідь робити ПЛР тест, не раніше ніж за 96 годин до вильоту. Для автоматизації контролю, органи влади ОАЕ запустили електронну систему для внесення результатів тестів клініками. В Україні сертифікацію пройшла лише одна лабораторія - Dila. Лише ця лабораторії і лише у певних відділеннях уповноважена робити ці тести і вносити результати в електронну систему для паспортного контролю.

«Наприклад, в Києві така лабораторія лише одна, в Голосіївському районі. На превеликий жаль, багато людей не зрозуміли нову процедуру. Туристи вирішили що можуть звернутися до будь-якої лабораторії «Діла», здати тест за 1800 грн і полетіти в Дубай. На жаль це не так!», - написав фахівець туристичної справи.

Він пояснив, що зареєструватися на тест для поїздки в ОАЕ можна лише на офіційному сайті і оплатити офіційний збір, встановлений органами влади (близько 2560 грн).

«Після реєстрації на сайті вам прийде унікальний код, з яким ви зможете здати тест лише в одній лабораторії «Діла» у порядку живої черги. У самій лабораторії нічого оплачувати не потрібно. Детально процедура описана у них на сайті», - написав він.

Тревел-блогер закликає українців бути уважними при плануванні поїздки до ОАЕ з 1 серпня і пам'ятати основні правила:

Тест на Covid-19 потрібно здати не раніше ніж за 96 годин до прильоту і не пізніше ніж за 48 годин до вильоту;

Тест можна здати лише в одній лабораторії за записом і з оплатою через офіційний портал здоров'я ОАЕ;

Вам потрібно пред'явити негативний результат тесту на реєстрації в аеропорту. По прильоту в Дубай результати вже будуть на паспортному контролі в електронному вигляді;

Ви зобов'язані мати страховку з покриттям від Covid-19.

І пам'ятайте! Самостійно зроблені тести в клініці «Діла» за 1800 грн не дають право на в'їзд в ОАЕ з 00:00 1 серпня!

До слова, раніше європейські туристи назвали ідеальну країну для відпочинку.

Зазначимо, що SkyUp відклала відновлення польотів до дев'яти країн та скасувала частину рейсів. У цьому списку також опинилися рейси до Іспанії.