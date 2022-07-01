«Слуги народу» обговорили кандидатуру омбудсмена: хто ним може стати

Нового омбудсмена призначять на найближчому засіданні парламенту

В ході засідання депутатської фракції «Слуга Народу» обговорили кандидатуру на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Голосування відбудеться на найближчому засіданні парламенту, повідомила речниця СН Юлія Палійчук.

«Обговорили кандидатуру на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. На цю посаду запропоновано народного депутата, чинного голову Комітету ВРУ з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, нацменшин і міжнаціональних відносин Дмитра Лубінця. Голосування відбудеться на найближчому засіданні парламенту», – написала Палійчук у своєму Telegram-каналі.

Також за словами речниці, в ході засідання фракція розглянула план законопроектних робіт необхідних для входження України до ЄС, які Верховна Рада планує розглянути найближчим часом.

Дмитро Лубінець почав політичну кар'єру у 2010 році і виграв вибори в Волноваський міській раді шостого скликання. У той же період він став першим заступником голови громадської організації під назвою «Народно-патріотичний союз Донбасу».

У 2019 році до Верховної Ради 9 скликання потрапив як безпартійний самовисуванець за 60 округом (Донецька область). Член депутатської групи «За майбутнє». Він також був депутатом Ради попереднього скликання – від «Блоку Петра Порошенка».

Нагадаємо, 30 травня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова зібрала пресконференцію, на якій заявила, що її планують звільнити із займаної посади через позицію Банкової, яку нібито не влаштовує її активна діяльність.

31 травня 234 депутати проголосували за звільнення Денісової з посади уповноваженої з прав людини.