Президент анонсував новини щодо переговорів про членство в ЄС

Зеленський наголосив, що українську євроінтеграцію не зупинити

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що пріоритетом для всіх органів влади зараз має бути підготовка до початку переговорів щодо членства України в ЄС і анонсував на 1 липня новини стосовно цього.Про це він сказав під час свого відеозвернення.

«Наш пріоритет – і це буде завданням для усіх представників держави – якнайшвидше має бути виконано все, щоб підготувати початок переговорів щодо членства. Урядовці, депутати, дипломати – всі мають працювати щодо цього 24 години на добу 7 днів на тиждень. До речі завтра будуть новини з цієї теми», – зазначив президент.

Він наголосив, що українську євроінтеграцію не зупинити.

Нагадаємо, 23 червня, лідери Європейського Союзу проголосували за надання статусу кандидата на вступ до ЄС Україні та Молдові. Також Європейський парламент ухвалив резолюцію на підтримку надання Україні та Молдові статусу кандидатів на вступ до Євросоюзу. Резолюцію підтримали 529 євродепутатів.

Як повідомлялося, глава Європейської ради Шарль Мішель висловив впевненість, що сьогодні лідери Європейського Союзу офіційно нададуть Україні та Молдові статус кандидата на вступ до ЄС.

Президент України Володимир Зеленський анонсував створення спеціального документа, де буде відображена покрокова інструкція України для вступу в ЄС. Дані будуть доступні кожному українцю.

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