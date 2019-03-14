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    В Україні подешевшало м'ясо

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    <p>Кілограм яловичини подешевшав на 70 коп. - до 128,36 грн</p> - В Україні подешевшало м'ясо

    Кілограм яловичини подешевшав на 70 коп. - до 128,36 грн

    Свинина в середньому подешевшала на 97 коп. - до 104,36 грн/кг

    За місяць в Україні подешевшали ряд соціальних продуктів харчування.

    Про це свідчать дані Держстатистики.

    Зокрема, у лютому тушка куряча впала в ціні на 51 коп. до 58,1 грн/кг, свинина в середньому подешевшала на 97 коп. - до 104,36 грн/кг, яйця на 87 коп. - до 23,9 грн за десяток. Яловичина також стала доступнішою - кілограм м'яса подешевшав на 70 коп. - до 128,36 грн.

    У лютому також впали в ціні яблука - на 4 коп. до 9,43 грн/кг, олія соняшникова - на 5 коп. до 35,07 грн/кг.

    Водночас, зросло в ціні масло вершкове - на 30 коп. до 40,08 грн/200 г, крупи гречані - на 42 коп. до 16,76 грн/кг, риба морожена - на 1 грн 18 коп. до 75,5 грн/кг.

    Раніше повідомлялося, що в Україні дешевшають фрукти та яйця. Наприкінці лютого в Україні почала дешевшати цибуля

    Також в Україні вже продають першу молоду картоплю, яку імпортують з Єгипту.

    Джерело: УНН

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