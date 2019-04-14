В Україні подорожчали хліб, гречка та картопля



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За місяць подешевшали ковбаси варені першого гатунту

Подорожчали яблука, капуста білокачанна та картопля

За місяць (з березеня до лютого 2019-го) в Україні подорожчали низка продуктів харчування та алкогольних напоїв. Про це свідчать дані Держстатистики.

Зокрема, зросли ціни на хліб — у середньому на 19 коп. за буханку. Станом на березень поточного року буханку хліба пшеничного з борошна вищого гатунку можна було купити в середньому за 22,63 грн, буханку хліба пшеничного з борошна першого гатунку — за 18,22 грн, буханку хліба житнього, житньо-пшеничного — за 19,02 грн.

Також подорожчало масло вершкове на 21 коп. — до 40,29 грн за 200 грамів продукту, крупи ячні — на 24 коп., до 12,63 грн за кг, крупи гречані – на 2 коп., до 16,78 грн за кг, борошно пшеничне – на 14 коп., до 11,64 грн за кг, риба морожена – на 1,09, до 76,67 грн за кг.

Крім того, в Україні подорожчали яблука – на 5 коп., до 9,48 грн за кг, капуста білокачанна – на 4,01, до 17,26 грн за кг, картопля – на 7 коп., до 10,16 грн за кг.

При цьому, за місяць подешевшали ковбаси варені першого гатунту – на 2 коп., до 94,13 грн за кг., сало – на 32 коп., до 76,57 грн за кг.

Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях