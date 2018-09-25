В Україні погіршиться погода



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25 вересня в Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с

Рятувальники попередили жителів України про погіршення погодних умов.

Як повідомляє прес-служба ДСНС, за даними Укргідрометцентру, у вівторок, 25 вересня, в Україні пориви вітру 15-20 м/с.

Вночі 26 вересня в більшості областей України, 27 вересня - в центральних, східних та південних областях очікуються заморозки на поверхні грунту 0-5°; у Карпатах 25-26 вересня заморозки у повітрі 0-3°.

По Київській області вночі 26 вересня очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0-5°.

Нагадаємо, на горі Піп Іван Чорногірський, на кордоні Івано-Франківської та Закарпатської областей, 24 вересня випав перший сніг.

Станом на ранок вівторка через негоду в Україні без електропостачання залишаються 205 населених пунктів у семи областях.