В Україні похолодає: прогноз погоди на 27 жовтня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У неділю в столиці синоптики опадів не прогнозують

В Україні в неділю, 27 жовтня, очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура місцями до +21.

Про це повідомляє Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +15...+21 градус.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +4...+10 градусів, вдень +13...+19 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +13...+18 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +3...+9 градусів, вдень +13...+18 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +4...+10 градусів, вдень +13...+18 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +13...+19 градусів.

27 жовтня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +7...+9 градусів, вдень +15...+17 градусів.