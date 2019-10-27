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    В Україні похолодає: прогноз погоди на 27 жовтня

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    В Україні похолодає: прогноз погоди на 27 жовтня

    У неділю в столиці синоптики опадів не прогнозують

    В Україні в неділю, 27 жовтня, очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура місцями до +21.

    Про це повідомляє Гідрометеорологічний центр.

    На заході України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +15...+21 градус.

    На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +4...+10 градусів, вдень +13...+19 градусів.

    У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +13...+18 градусів.

    На сході України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +3...+9 градусів, вдень +13...+18 градусів.

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    На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +4...+10 градусів, вдень +13...+18 градусів.

    У Криму мінлива хмарність, без опадів, вночі і вранці туман, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +13...+19 градусів.

    27 жовтня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +7...+9 градусів, вдень +15...+17 градусів.

    прогноз погоди Укргідрометцентр повітря вітер
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