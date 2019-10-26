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    Здоров'я

    Держслужба з надзвичайних ситуацій розповіла про забруднення повітря

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    Туман у Києві - Держслужба з надзвичайних ситуацій розповіла про забруднення повітря
    Туман у Києві
    Фото: @stasdeina

    Спеціалісти зазначають, що в Україні немає суттєвих підстав для стурбованості щодо стану повітря

    Держслужба з надзвичайних ситуацій заявила, що значних перевищень рівнів забруднення атмосферного повітря в Україні не зафіксовано.

    «Станом на 26 жовтня значних перевищень рівнів забруднення атмосферного повітря не зафіксовано. Концентрацій оксиду вуглецю, фенолу, формальдегіду, діоксиду азоту, діоксиду сірки, пилу, які могли б бути віднесені до високих, мережа спостережень гідрометеорологічних організацій ДСНС України не відмічає», - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що на території України утримується антициклонічний характер погоди, що зумовлює відсутність опадів, слабкий вітер, підвищення температури повітря від поверхні землі до висоти 700-800 м (інверсія), відсутність вертикального перемішування повітря, густі тумани. Як пояснюється, ці фактори сприяють накопиченню в приземному шарі забруднювальних речовин. Проте значного зростання рівнів забруднення повітря не спостерігається.

    Тим часом є незначні перевищення гранично допустимих концентрацій у Дніпрі, Одесі, Кривому Розі, Львові та Кам'янському.

    «Загалом, синоптична ситуація не відрізняється від аналогічних погодних умов у попередні роки, тому в Україні немає суттєвих підстав для стурбованості щодо стану повітря», - підкреслили у ДСНС.

    Раніше повідомлялося, що через забруднення повітря на Вінниччині відкрили кримінальну справу.

    екологія ДСНС повітря
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