Держслужба з надзвичайних ситуацій розповіла про забруднення повітря



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Туман у Києві Фото: @stasdeina

Спеціалісти зазначають, що в Україні немає суттєвих підстав для стурбованості щодо стану повітря

Держслужба з надзвичайних ситуацій заявила, що значних перевищень рівнів забруднення атмосферного повітря в Україні не зафіксовано.

«Станом на 26 жовтня значних перевищень рівнів забруднення атмосферного повітря не зафіксовано. Концентрацій оксиду вуглецю, фенолу, формальдегіду, діоксиду азоту, діоксиду сірки, пилу, які могли б бути віднесені до високих, мережа спостережень гідрометеорологічних організацій ДСНС України не відмічає», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на території України утримується антициклонічний характер погоди, що зумовлює відсутність опадів, слабкий вітер, підвищення температури повітря від поверхні землі до висоти 700-800 м (інверсія), відсутність вертикального перемішування повітря, густі тумани. Як пояснюється, ці фактори сприяють накопиченню в приземному шарі забруднювальних речовин. Проте значного зростання рівнів забруднення повітря не спостерігається.

Тим часом є незначні перевищення гранично допустимих концентрацій у Дніпрі, Одесі, Кривому Розі, Львові та Кам'янському.

«Загалом, синоптична ситуація не відрізняється від аналогічних погодних умов у попередні роки, тому в Україні немає суттєвих підстав для стурбованості щодо стану повітря», - підкреслили у ДСНС.

Раніше повідомлялося, що через забруднення повітря на Вінниччині відкрили кримінальну справу.