В Україні поліції відтепер буде легше захистити жертв домашнього насильства



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Припис заборонятиме кривднику в будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою

В Україні набрав чинності наказ МВС щодо термінових заборонних приписів у випадках домашнього насильства.

Відтепер правоохоронці зможуть відразу подбати про безпеку жертви насильства. Припис накладатиме на правопорушника зобов’язання залишити місце проживання або перебування постраждалої особи, міститиме заборону на вхід та перебування в цьому місці, а також заборонятиме кривднику в будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою.

Зазначається, що припис можуть винести в разі існування безпосередньої загрози життю або здоров’ю потерпілої особи або для негайного припинення домашнього насильства, недопущення його продовження або повторного вчинення.

Припис виноситься за заявою особи, яка постраждала, а також за власною ініціативою працівника уповноваженого підрозділу поліції після оцінки ризиків.

У разі, якщо кривдник навіть прописаний у квартирі, пріоритет надається безпеці постраждалої особи. «Зазначена вимога поширюється також на місце спільного проживання (перебування) особи, яка постраждала, і кривдника незалежно від їх майнових прав на відповідне житлове приміщення», - йдеться в наказі.

Також правоохоронці можуть у встановленому законодавством порядку «застосовувати поліцейські заходи примусу для виселення з житлового приміщення кривдника», якщо припис вимагає від нього залишити місце проживання чи перебування особи, яка постраждала, а кривдник відмовляється добровільно це зробити.

Припис виноситься на термін до 10 діб, його дія може припинитись у разі застосування до кривдника судом адміністративного стягнення - адміністративного арешту або обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в кримінальному провадженні.

Раніше повідомлялося, що у Києві після сварки з дружиною чоловік захопив в заручники чотирьох своїх дітей, забарикадувався в квартирі і погрожував зброєю.

Джерело: ТСН