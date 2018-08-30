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    Без жодного пострілу: з’явилося відео затримання чоловіка, який взяв у заручники власних дітей

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    Спецпідрозділ затримав чоловіка, який взяв у заручники власних дітей - Без жодного пострілу: з’явилося відео затримання чоловіка, який взяв у заручники власних дітей
    Спецпідрозділ затримав чоловіка, який взяв у заручники власних дітей

    Зловмиснику загрожує до 15-ти років позбавлення волі

    Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом захоплення дітей у заручники чоловіком на вулиці Жмеринська у Святошинському районі Києва. Про це повідомила прес-служба поліції.

    До поліцейських зателефонувала жінка і сказала, що чоловік її сестри влаштував вдома сварку і б’є дружину.

    На виклик на вулицю Жмеринську у Святошинському районі відразу прибув наряд патрульних.

    Жінка із квартири втекла, а її кривдник забарикадувався в помешканні із чотирма дітьми віком від 3-х до 13-ти років і погрожував зброєю.

    «Із чоловіком проводили перемовини, а коли зрозуміли, що він не випустить дітей, вирішили діяти. Впевнившись, що під час штурму діти не постраждають, спецпідрозділ отримав команду розпочинати силову частину операції. Дітей звільнили, а зловмисника затримали, - розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

    Варто відзначити, що чоловік поводився агресивно, був одягнений у бронежилет і каску. Постійно погрожував вбивством дітям та правоохоронцям.

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    З’явилося відео затримання чоловіка, який взяв у заручники власних дітей
    З’явилося відео затримання чоловіка, який взяв у заручники власних дітей

    «Чоловіка, а це - 51– річний киянин, доставили до управління поліції. З дітьми спілкується психолог. Слідчо-оперативна група проводить огляд квартири: у зловмисника була холодна зброя, саперна лопатка і виявили дві одиниці вогнепальної зброї, найімовірніше, вона призначена для відстрілу гумових куль, однак остаточно буде зрозуміло після проведення експертизи», - зазначив Крищенко.

    Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 147 (Захоплення заручників) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років. 

     

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