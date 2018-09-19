В Україні посилили перевірки туроператорів



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Туристичний авіаколапс

Зміни дозволять Мінекономрозвитку відразу вживати заходів при виявленні порушень туроператорами

Кабінет міністрів підтримав ініційовані Мінекономрозвитку рішення, спрямовані на вдосконалення системи державного контролю за здійсненням туроператорської діяльності в Україні.

Про це повідомляє прес-служба уряду.

Кабмін включив Мінекономрозвитку до переліку контролюючих органів, на яких не поширюється дія мораторію на перевірки бізнесу в частині надання міністерству права проведення планових перевірок дотримання туристичним бізнесом ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності до кінця 2018 року, йдеться в повідомленні.

Також уряд запровадив нові критерії оцінки ступеня ризиків від здійснення туроператорами діяльності, що підлягає ліцензуванню.

Від цієї оцінки залежатиме, як часто Мінекономрозвитку буде здійснювати перевірки туроператорів з урахуванням:

виду туроператорської діяльності (виїзний, в'їзний і внутрішній туризм), де виїзний туризм визначається з високим ступенем ризику;

обсягу наданих туристичних послуг туроператором (кількість туристів, які скористалися туристичними послугами протягом року) - чим більша кількість споживачів послуг, тим вищий ризик для них від виконання туроператорами своєї діяльності;

наявність протягом останніх трьох років порушень ліцензійних умов туроператором;

наявність судового рішення про задоволення цивільного позову споживача туристичних послуг.

Відповідно до цього уряд також ввів оцінку туроператорів за ступенем ризику їхньої діяльності з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма визначеними критеріями.

Зазначені зміни дозволять Мінекономрозвитку відразу вживати заходів при виявленні порушень туроператорами. Відомство зможе невідкладно позбавляти такі компанії ліцензії на туроператорську діяльність.

Нагадаємо, вчора ЗМІ повідомили, що з єгипетського курорту Хургада другу добу не можуть вилетіти до Києва близько 150 туристів рейсу BAY 2092 авіакомпанії Bravo Airways туроператора JoinUp.

Затримка рейсу Bravo BAY 2092 туроператора JoinUp! з Хургади до Києва була пов'язана з необхідністю доставки інженерів авіакомпанії з України. Станом на вечір 17 вересня туристи повернулися до Києва.

Раніше адвокат пояснив як діяти туристам, які постраждали через туроператорів.