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    В Україні посилиться похолодання: прогноз погоди на 19 листопада

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    В Україні посилиться похолодання: прогноз погоди на 19 листопада

    В Україні вночі та вранці в більшості областей очікується туман

    19 листопада в Києві хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 градусів, удень +6...+8 градусів.

    Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

    На заході України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+8 градусів, вдень +9...+15 градусів. У Карпатах без істотних опадів, температура вночі -1...+4 градуси, вдень +4...+9 градусів. 

    На півночі України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+5 градусів, вдень +4...+9 градусів.

    У центрі України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+5 градусів, вдень +4...+9 градусів.

    На сході України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень +3...+8 градусів.

    На півдні України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, вдень +7...+12 градусів. 

    прогноз погоди Укргідрометцентр повітря вітер
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