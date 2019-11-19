В Україні посилиться похолодання: прогноз погоди на 19 листопада



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В Україні вночі та вранці в більшості областей очікується туман

19 листопада в Києві хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+5 градусів, удень +6...+8 градусів.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+8 градусів, вдень +9...+15 градусів. У Карпатах без істотних опадів, температура вночі -1...+4 градуси, вдень +4...+9 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+5 градусів, вдень +4...+9 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+5 градусів, вдень +4...+9 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень +3...+8 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, вдень +7...+12 градусів.