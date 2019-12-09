В Україні потеплішає до +9: прогноз погоди на 9 грудня
На заході України мінлива хмарність, без опадів, тільки на Закарпатті невеликий дощ
9 грудня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+2 градуси, вдень +4...+6 градусів.
Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.
На заході України мінлива хмарність, без опадів, тільки на Закарпатті невеликий дощ, вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура повітря вночі -4...+3 градуси, вдень +3...+9 градусів.
У Карпатах без опадів, температура вночі +1...-4 градуси, вдень +1...+6 градусів.
На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...+3 градуси, вдень +2...+8 градусів.
У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...+3 градуси, вдень +1...+8 градусів.
На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+3 градуси, вдень +1...+6 градусів.
На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...-4 градуси, вдень +2...+8 градусів.
У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+3 градуси, вдень +3...+8 градусів.