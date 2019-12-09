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    В Україні потеплішає до +9: прогноз погоди на 9 грудня

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    В Україні потеплішає до +9: прогноз погоди на 9 грудня

    На заході України мінлива хмарність, без опадів, тільки на Закарпатті невеликий дощ

    9 грудня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...+2 градуси, вдень +4...+6 градусів.

    Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

    На заході України мінлива хмарність, без опадів, тільки на Закарпатті невеликий дощ, вітер південно-західний, 5-10 м/с.

    Температура повітря вночі -4...+3 градуси, вдень +3...+9 градусів.

    У Карпатах без опадів, температура вночі +1...-4 градуси, вдень +1...+6 градусів.

    На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...+3 градуси, вдень +2...+8 градусів.

    У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...+3 градуси, вдень +1...+8 градусів.

    На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+3 градуси, вдень +1...+6 градусів.

    На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...-4 градуси, вдень +2...+8 градусів.

    У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+3 градуси, вдень +3...+8 градусів.

    прогноз погоди повітря вітер дощ
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