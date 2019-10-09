В Україні продають рідкісну «Волгу», призначену для спецслужб: фото



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В Україні продають унікальну Волгу

Ціна незвичайної моделі становить 140 тис. доларів

На сайті AUTO.RIA на продаж виставили рідкісну Волгу. Мова йде про спеціальну версію, призначену для спецслужб.

Про це повідомляє Motor Media Review.

ГАЗ-23 1962 року зовні нагадує звичайну «стару» Волгу. Втім, під капотом машини ховається не традиційний 2,4-літровий агрегат, а 5,5-літровий V8 від Чайки. ГАЗ-13 став донором і 3-ступінчастої автоматичної трансмісії.

ГАЗ-23 Волга – найшвидший радянський автомобіль свого часу. Він розганяється до «сотні» за 16 с і здатний розвинути 170 км/год, тоді як у стандартної моделі «максималка» – 130 км/год.

Також у «доганялки» посилені ходова і гальма.

Ціна незвичайної моделі становить 140 тис. доларів.

До слова, німецький автовиробник BMW випустить за три роки автомобіль моделі Mini в новому поколінні.