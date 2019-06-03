В Україні різко подешевшала цибуля



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Збирання врожаю української ранньої цибулі в самому розпалі

Падіння ціни обумовлено сезонним збільшення пропозиції ранньої цибулі українського походження, кажуть експерти

В Україні почали падати ціни на ранню цибулю. У господарствах півдня ціни за вихідні знизилися майже вдвічі.

Про це повідомляє «Інфо-Шувар».

Фахівці ринку, як зазначається, вважають, що така ситуація є цілком очікуваною, падіння ціни обумовлено сезонним збільшення пропозиції ранньої цибулі українського походження. Крім того, деякі трейдери продовжують розпродавати залишки імпортної ранньої цибулі.

«Трейдери ще не встигли розпродати імпортну ранню цибулю, збирання врожаю української ранньої цибулі в самому розпалі. Ця продукція не зберігається, її потрібно досить швидко продавати. Враховуючи збільшення виробничих площ в Україні під цибулею, в цілому, не дивно, що ціни так різко пішли вниз», - зазначила Тетяна Гетьман, керівник департаменту «Аналітика» ОРСП «Шувар».

Станом на 3 червня, на найбільшому в Західному регіоні гуртовому ринку ОРСП «Шувар» у Львові трейдери пропонують ранню цибулю по 10-17 грн/кг.

Повідомляється, що збільшення пропозиції цибулі підтверджують і дані про обсяги її продажу на ОРСП «Шувар». Протягом травня через інфраструктурні об’єкти ринку «Шувар» було продано 2,4 тис. тонн ріпчастої цибулі, у той час як рік тому обсяг становив 1,5 тис. тонн.

Нагадаємо, у квітня вартість цибулі в Україні досягнула безпрецедентно високого рівня.