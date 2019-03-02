У Київському районі відремонтували сімейні амбулаторії



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Реалізація в Одесі медичної реформи дозволила поліпшити умови медобслуговування пацієнтів і підвищити зарплати медпрацівників первинної ланки

У Київському районі Одеси провели ремонт амбулаторій сімейної медицини Центру первинної медико-санітарної допомоги №4 на вул. Левітана, 62.

1 березня 2019 року, заступник Одеського міського голови Світлана Бедрега ознайомилася з роботою оновлених амбулаторій ЦПМСД №4.

У сімейних амбулаторіях загальної площею 340 кв. м сьогодні забезпечені комфортні умови для надання одеситам кваліфікованої медичної допомоги. У процесі капремонту проведено заміну вікон, дверей, системи опалення, встановлено сучасну пожежну сигналізацію, створено сучасний дизайн приміщень. Ремонтні роботи проводилися за рахунок коштів міського бюджету та медичної субвенції.

За рахунок міського бюджету кабінети лікарів оснащені сучасним медобладнанням згідно з табелем оснащення, в числі якого - електрокардіографи, глюкометри, пульсоксиметри, спірографи, дерматоскопи, ото- і офтальмоскопи. Проведена повна інформатизація амбулаторій: кожне робоче місце оснащене комп'ютером і багатофункціональним пристроєм, що дозволило значно полегшити умови праці медиків і підвищити якість надання медичної допомоги одеситам.

У ЦПМСД №4, як і у всіх міських установах первинної ланки медичної допомоги, впроваджена і успішно функціонує електронна реєстратура. Завдяки цьому пацієнти можуть записатися онлайн до лікаря на зручний для них час, що дозволило мінімізувати чергу в реєстратуру і зробити медичну допомогу більш доступною.

Наразі лікарі ЦПМСД №4 підписали з населенням понад 50 тисяч декларацій - це близько половини населення, що проживає на території району обслуговування. Це вже призвело до значного зростання заробітних плат сімейних лікарів і медсестер, які формуються на підставі кількості підписаних декларацій. Сімейний лікар, який підписав близько 1200 декларацій, отримує на руки 13-14 тисяч гривень, сімейні лікарі з максимальною кількістю декларацій - до 16 тисяч гривень. У міру подальшого підписання декларацій фінансування медустанов первинної ланки буде ще збільшуватися.

«Сьогодні ми бачимо медичну реформу в дії. Кожен одесит має підписати декларацію з сімейним лікарем, щоб медустанови Одеси отримали від Національної служби здоров'я якомога більше коштів. Ці гроші будуть спрямовані на поліпшення умов, у яких одесити отримують медичну допомогу, і забезпечення гідних умов праці медиків», - зазначила віце-мер Одеси Світлана Бедрега.

Комунальне неприбуткове підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги №4» розташоване в Київському районі Одеси. До структури центру входять: 7 амбулаторій загальної практики - сімейної медицини, процедурний кабінет, кабінет щеплень, оглядовий кабінет, кабінет функціональної діагностики. За рік кількість відвідувань пацієнтів у ЦПМСД №4 склала 180 тисяч. Також на базі Центру функціонує денний стаціонар на 30 ліжок, де за рік пройшли амбулаторне лікування понад 1200 пацієнтів.