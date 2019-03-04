В Україні розпочинається Масляний тиждень



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Млинці за останній рік подорожчали на 7%

На Масляну прийнято веселитися і добре наїдатися перед Великим постом

Відсьогодні, з понеділка, 4 березня, в Україні розпочинається свято, яке символізує кінець зими і пробудження весни. Масляну святкують протягом цілого тижня, до початку Великого посту.

Кожен день Масляної має свою назву і призначення, йдеться у сюжеті «Сніданку з 1+1». Наприклад, сьогоднішній день називається «зустріч». У понеділок робили крижані гірки. У давнину вірили, що чим далі котяться сани і чим гучніший сміх над крижаною горою, тим кращим буде врожай.

На Масляну прийнято веселитися і добре наїдатися перед Великим постом. Головна страва - млинці, які печуть кожного дня протягом усього тижня. І додавати до них можна все, що завгодно: масло, мед, сметану, варення, сир, овочі та ікру - червону, чорну, кабачкову.

Зазначається, що млинці за останній рік подорожчали на 7%.

Нагадаємо, за місяць в Україні подорожчала більшість соціальних продуктів харчування. Про це свідчать дані Держстатистики.

Так, у січні 2019 року, у порівнянні із груднем 2018 року, досить відчутно подорожчали овочі - на 16,6%. Також, зросла вартість молока - на 1,6%, сиру - на 1,3%, масла - на 1,1%.