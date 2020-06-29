В Україні скасують пільгові пенсії: деталі



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У Пенсійному фонді не вистачає коштів для виплат

У Пенсійному Фонді наразі бракує коштів, аби забезпечити усіх українців гідними виплатами.

У Пенсійному Фонді наразі бракує коштів, аби забезпечити усіх українців гідними виплатами. Саме тому український уряд вирішив впровадити нову пенсійну реформу, яка вступить у дію з 2021 року.

Наразі в Пенсійному фонді повідомили, що першими відчують зміни отримувачі пільгових пенсій, які мають право виходити на пенсію достроково. Їх кількість невдовзі значно зменшиться, пише finance.ua.

Також в Україні збираються ввести підвищений тариф єдиного соціального внеску за осіб, зайнятих на роботах за списками пільгових категорій професій. Крім того, припиниться призначення пенсій за вислугу років.

Такі виплати залишаться у вузького кола осіб. Їх покривають виключно за рахунок держбюджету, а так як коштів наразі бракує і українців хочуть перевести на накопичувальну пенсійну систему, то на державу розраховувати особливо не можна.

Щоб зменшити витрати на пенсіонерів, в Україні щороку зростає пенсійний вік (для жінок) та стаж. З 2021 року, щоб вийти на пенсію, потрібно буде накопичити мінімум 28 трудових років. З кожним роком ця цифра збільшуватиметься, поки в 2028 році не досягне 35 років.

Нагадаємо, з 1 липня прожитковий мінімум в Україні зросте до 2118 гривень, а мінімальна пенсія – до 1 712 гривень. Розмір максимальної пенсії з 16 380 гривень підвищиться до 17 120 грн.

До слова, накопичувальну пенсію в Україні можуть запровадити з 1 січня 2021 року.

Раніше повідомлялося, що пенсіонерам старше 75 років виплатять надбавки.