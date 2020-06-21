В Україні можуть запровадити дві пенсії: хто отримає гроші



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Запровадження професійної накопичувальної пенсійної системи необхідно, зазначили у Мінсоцполітики

В Україні планують запровадити накопичувальну пенсію. Про це йшлось під час наради в профільному міністерстві.

Про це повідомляє Міністерство соцполітики.

Сьогодні пільгові дострокові пенсії особам, які працювали на шкідливих та важких виробництвах, мають фінансувати роботодавці. І це логічно, адже саме вони отримують прибуток від роботи людей у важких умовах, тому вони мають забезпечити можливість такої людини достроково вийти на пенсію. Але зараз це відбувається наступним чином: Пенсійний фонд виплачує пільгові пенсії, а роботодавці мають потім Пенсійному фонду ці кошти компенсувати.

На сьогодні очевидно, що такий механізм не працює. І вже давно. Щороку все більший таких пільгових пенсій фінансується з державного бюджету України (коштів платників податків) та надалі без змін механізму ситуація буде погіршуватись.

Ось лише окремі факти:

Протягом останніх 10 років заборгованість роботодавців перед Пенсійним фондом з відшкодування пільгових пенсій зросла більше, ніж в 5 разів (з 2,6 мільярдів до 14 мільярдів), і кожного року зростатиме приблизно на 1,5 мільярди гривень.

Щороку роботодавцями не відшкодовується майже чверть виплачених пільгових пенсій.

З понад 10000 підприємств, які мають відшкодовувати пільгові пенсії, понад 8000 мають заборгованість з відшкодування, з яких, в свою чергу понад 2500 – є економічно неактивними (перебувають в стані банкрутства або не мають активів для погашення заборгованості).

Так відбувається тому, що економіка змінюється: певні підприємства закриваються, інші скорочують виробництво і у них зараз працює значно менше людей, ніж раніше, треті покращують умови праці і у них зайнятих на шкідливих виробництвах стає менше, але при цьому всім колишнім працівникам такі підприємства мають фінансувати пільгові пенсії.

Існуючий сьогодні механізм забезпечення пільгових пенсій для працівників шкідливих професій несе наступні проблеми:

Працівники часто не мають можливості підтвердити право на пільгову пенсію у зв’язку з ліквідацією підприємства, відсутністю необхідних документів на підприємстві, ліквідації певного виду виробництва.

Підприємства часто стикаються з непосильними розмірами відшкодування пенсій колишнім працівникам, їх невідповідність поточному стану підприємства, стримування економічного розвитку (при скороченні обсягів виробництва).

Частина фінансування таких пільгових пенсій перекладається на інших платників податків, оскільки фінансується з державного бюджету.

Зрештою, така ситуація може призвести до перегляду умов для призначення пільгових пенсій для працівників шкідливих професій у зв’язку з нарощуванням боргів підприємств щодо відшкодування таких пенсій і відсутністю коштів на їх виплату.

В законопроекті пропонується змінити принцип фінансування пільгових пенсій для працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці: перейти від відшкодування за тих осіб, що працювали в минулому, до сплати підвищеного відсотка за тих, хто працює зараз.

При цьому за осіб, молодших ніж 35 років – до накопичувальних пенсійних фондів, а за осіб, старших 35 років – до Пенсійного фонду України для виплати за рахунок цих коштів поточних пільгових пенсій.

Додатково пропонується реструктурувати вже існуючу заборгованість підприємств перед Пенсійним фондом України та дати можливість погасити її за 5 років.

Додаткова гарантія для людей, передбачена законопроектом: якщо у людини молодше 35 років є більше третини стажу, необхідного для набуття права на пільгову пенсію, вона може самостійно вибрати, з якої системи отримувати пенсійні виплати – з накопичувальної чи на умовах, які діють зараз.

На нараді всі присутні погодились, що проблема існує і вирішувати її потрібно.

Представники роботодавців висловили занепокоєння тим, що прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо накопичувальної професійної пенсійної системи» може призвести до збільшення видатків роботодавців та погодились опрацювати розрахунки з цього питання. В свою чергу, представники профспілок зазначили, що розміру внесків навпаки, може бути недостатньо для необхідного розміру пенсій та також погодились опрацювати розрахунки.

В переважній більшості виступів наголошувалось на необхідності забезпечити ефективне інвестування коштів накопичувальної системи в економіку країни, на необхідності належного державного регулювання та надійного збереження пенсійних накопичень.

Нагадаємо, Міжнародна організація праці радить Україні не вводити другий рівень пенсійної системи, бо досвід країн Латинської Америки, Центральної та Східної Європи, Центральної Азії, які ввели загальнообов’язкове накопичення пенсій, або, іншими словами, приватизацію пенсій, був невдалим.

Як повідомлялося, уряд пропонує автоматично призначати пенсії і відмовитися від трудових книжок.

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