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    На Миколаївщині син працівника колонії стріляв з автівки

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    Син майора Вадима Чорного Дмитро зняв відео, як він стріляє з авто - На Миколаївщині син працівника колонії стріляв з автівки
    Син майора Вадима Чорного Дмитро зняв відео, як він стріляє з авто
    Скріншот відео

    Підліток опублікував відео на своїй сторінці в соцмережі Instagram

    Син майора, який працює у Вознесенській виправній колонії, оприлюднив відео, як він вправно стріляє з пістолета під час руху за кермом. Про це повідомляє «Вознесенський вісник».

    Підліток опублікував відео на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

    «Це син Вадима Чорного. Він (Вадим Чорний, – прим. ред.) має звання майора і працює у Вознесенській виправній колонії. Згідно з декларацією за 2019 рік, займає посаду помічника начальника колонії. Має задеклароване транспортний засіб ВАЗ-21214 (Нива). Але, як нам стало відомо від жителів міста, його син Дмитро має особисту машину ВАЗ-21099, на якій вільно пересувається по вулицях міста. За непідтвердженою інформацією Вадим Чорний також має відношення до вилову риби на Олександрівському водосховищі. Але це джерело доходу не фігурує в декларації майора», - йдеться в повідомленні.

    Нещодавно на Львівщині поліцейські затримали зловмисника, який поранив поліцейського та двох лісничих. Під час документування факту незаконної порубки лісу 19-річний мешканець Золочівського району стріляв у правоохоронців та співробітників лісгоспу з мисливської рушниці.

    Теги: зброя діти Миколаївщина обстріл колонія автомобіль поліція Instagram
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    На Миколаївщині син працівника колонії стріляв з автівки