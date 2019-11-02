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    В Україні сьогодні збережеться прохолодна погода

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    У Києві сьогодні мінлива хмарність, але без опадів - В Україні сьогодні збережеться прохолодна погода
    У Києві сьогодні мінлива хмарність, але без опадів

    2 листопада в Україні мінлива хмарність, дощі очікуються лише в західних областях

    В Україні у суботу, 2 листопада, синоптики прогнозують вночі до 12° морозу, натомість вдень повітря прогріється до 11° тепла.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «2 листопада в Україні мінлива хмарність. Без опадів, лише в західних областях вдень місцями невеликий дощ. Вітер південний, 7-12 м/с, вдень на Правобережжі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 4-9° тепла; у східній частині вночі 7-12° морозу, вдень 1-6° тепла; на крайньому півдні країни та Закарпатті вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 6-11° тепла», - зазначається у повідомленні.

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    У Києві сьогодні мінлива хмарність, але без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 6-8° тепла.

    Нагадаємо, на суботу у Києві оголошено штормове попередження.

    Проте, на наступному тижні стане тепліше, температура повітря може піднятися +16 градусів.

    прогноз погоди атмосферне явище Україна вітер дощ
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