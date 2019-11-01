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    Новини

    У Києві оголошено штормове попередження

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    У Києві оголошено штормове попередження

    Мешканців Києва закликають бути обережними під час сильного вітру

    У суботу, 2 листопада, вдень у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

    Управління з питань цивільного захисту Київської міської держадміністрації закликає мешканців міста бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

    • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
    • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
    • у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
    • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

    Управління з питань цивільного захисту рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

    Як повідомлялося, у п’ятницю, 1 листопада, у Києві утримається суха холодна погода, оскільки антициклон Ольденбургія (Oldenburgia) міцно тримається над Україною

    У суботу температура повітря підніметься вже до +8, а в неділю - дощ, вітер та +12 градусів.

    Проте, на наступному тижні стане тепліше, температура повітря може піднятися +16 градусів.

    прогноз погоди Київ Укргідрометцентр КМДА
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