У Києві оголошено штормове попередження



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мешканців Києва закликають бути обережними під час сильного вітру

У суботу, 2 листопада, вдень у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Управління з питань цивільного захисту Київської міської держадміністрації закликає мешканців міста бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Управління з питань цивільного захисту рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Як повідомлялося, у п’ятницю, 1 листопада, у Києві утримається суха холодна погода, оскільки антициклон Ольденбургія (Oldenburgia) міцно тримається над Україною

У суботу температура повітря підніметься вже до +8, а в неділю - дощ, вітер та +12 градусів.

Проте, на наступному тижні стане тепліше, температура повітря може піднятися +16 градусів.