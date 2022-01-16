Експертка пояснила, чому перехворіти на Covid-19 не краще, ніж вакцинуватися (відео)

Навіть якщо людина хворіє в легкій формі, наслідки можуть зберігатися декілька місяців

Перехворіти на Covid-19 не краще, ніж вакцинуватися від вірусу. Про це розповіла медична експертка Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Катерина Булавінова. Вона також оприлюднила відео, у якому коротко пояснила це твердження.

«Деякі дуже жорстокі люди кажуть: «давайте ми краще перехворіємо на Covid-19, ніж вакцинуємося від нього». Я відповідаю по-одеськи: «давайте, без давайте», тому що хворіти на Covid-19 – неприємно. Навіть якщо людина хворіє в легкій формі, наслідки можуть зберігатися декілька місяців. Наприклад, може не відчувати запахів, смаків. Люди взагалі забувають поїсти, не можуть уважно читати документи через розсіяну увагу. У кого Covid тяжкий – можуть померти від хвороби або її наслідків, бачимо траурні фото кожного дня в стрічці Facebook. Тому, «давайте без давайте»: давайте вакцинуватися і не хворіти на Covid-19!», – сказала експертка.

Раніше лікарі пояснили, кому протипоказано вакцинуватись. За словами реаніматолога Максима Денисюка, не варто робити щеплення за температури тіла вище 38°C.

Також, якщо ви приймаєте препарати, що впливають на імунну систему, або просто боїтеся, що стан вашого здоров’я може бути протипоказанням до вакцинації, порадьтеся зі своїм лікарем.

До слова, вчені оцінили смертність від «Омікрон»-штаму. Також вчені назвали новий симптом «Омікрону».

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