Коронавірус набирає обертів, за добу – майже дві тисячі госпіталізованих

За час пандемії в Україні проведено понад 17 мільйонів ПЛР-тестувань

За минулу добу в Україні зафіксували 88 летальних випадків від Covid-19

За добу 15 січня в Україні зафіксовано 6 379 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19, із них дітей – 503, медпрацівників – 92. Про це інформує Міністерство охорони здоров’я України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 957 осіб;

летальних випадків – 88;

одужало – 2 359 осіб .

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 754 458 осіб;

одужало – 3 553 642 особи;

летальних випадків – 98 283;

проведено ПЛР-тестувань – 17 168 201

За добу 14 січня 2022 року зафіксовано понад 10 тис. випадків Covid-19. Такий показник захворюваності тримався три дні поспіль.

Напередодні повідомлялося, що в Україні 13 січня виявили 10 476 випадків коронавірусного захворювання. Від ускладнень померли 140 людей, а одужали – 7285.

До слова, лікарі пояснили, кому протипоказано вакцинуватись (відео).

Крім того, незабаром сімейні лікарі отримають доплати за вакцинацію пацієнтів.

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