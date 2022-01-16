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    Коронавірус набирає обертів, за добу – майже дві тисячі госпіталізованих

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    За час пандемії в Україні проведено понад 17 мільйонів ПЛР-тестувань - Коронавірус набирає обертів, за добу – майже дві тисячі госпіталізованих
    За час пандемії в Україні проведено понад 17 мільйонів ПЛР-тестувань
    фото з відкритих джерел

    За минулу добу в Україні зафіксували 88 летальних випадків від Covid-19

    За добу 15 січня в Україні зафіксовано 6 379 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19, із них дітей – 503, медпрацівників – 92. Про це інформує Міністерство охорони здоров’я України.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 1 957 осіб;
    • летальних випадків – 88;
    • одужало – 2 359 осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 3 754 458 осіб;
    • одужало – 3 553 642 особи;
    • летальних випадків – 98 283;
    • проведено ПЛР-тестувань – 17 168 201

    За добу 14 січня 2022 року зафіксовано понад 10 тис. випадків Covid-19. Такий показник захворюваності тримався три дні поспіль.

    Напередодні повідомлялося, що в Україні 13 січня виявили 10 476 випадків коронавірусного захворювання. Від ускладнень померли 140 людей, а одужали – 7285.

    До слова, лікарі пояснили, кому протипоказано вакцинуватись (відео).

    Крім того, незабаром сімейні лікарі отримають доплати за вакцинацію пацієнтів.

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    Теги: статистика хвороби молодь час ВООЗ коронавірус
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    Коронавірус набирає обертів, за добу – майже дві тисячі госпіталізованих