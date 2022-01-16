Коронавірус набирає обертів, за добу – майже дві тисячі госпіталізованих

Коронавірус набирає обертів, за добу – майже дві тисячі госпіталізованихграфіка
За минулу добу в Україні зафіксували 88 летальних випадків від Covid-19
За добу 15 січня в Україні зафіксовано 6 379 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19, із них дітей – 503, медпрацівників – 92. Про це інформує Міністерство охорони здоров’я України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 957 осіб;
- летальних випадків – 88;
- одужало – 2 359 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 754 458 осіб;
- одужало – 3 553 642 особи;
- летальних випадків – 98 283;
- проведено ПЛР-тестувань – 17 168 201
За добу 14 січня 2022 року зафіксовано понад 10 тис. випадків Covid-19. Такий показник захворюваності тримався три дні поспіль.
Напередодні повідомлялося, що в Україні 13 січня виявили 10 476 випадків коронавірусного захворювання. Від ускладнень померли 140 людей, а одужали – 7285.
До слова, лікарі пояснили, кому протипоказано вакцинуватись (відео).
Крім того, незабаром сімейні лікарі отримають доплати за вакцинацію пацієнтів.
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