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    Події в Україні

    В Україні зберігається спека: сьогодні повітря прогріється до +34

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    В Україні зберігається спека: сьогодні повітря прогріється до +34

    У Києві сьогодні опадів не очікується, температура вдень 31-33°

    В Україні у четвер, 13 червня, зберігатиметься суха і спекотна погода, лише в Карпатському регіоні та на півночі Лівобережжя місцями пройде короткочасний дощ.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «13 червня мінлива хмарність. Без опадів, лише в Криму, вдень також і в Карпатському регіоні та на півночі Лівобережжя місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний (у західній частині - південно-східний), 5-10 м/с», - йдеться в повідомленні.

    Температура вночі становитиме 17-22°, вдень 29-34°; в Карпатах вночі 13-18°, вдень 21-26°. У Києві сьогодні опадів не очікується, температура вночі близько 20°, вдень 31-33°.1

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    До слова, за екстремальної спеки медики радять якнайменше перебувати на вулиці, дотримуватися питного режиму та дієти з низьким вмістом солі, водночас забути про вживання кави та алкоголю.

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