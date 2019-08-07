В Україні у четвер пануватимуть спека та сильний вітер (карта)



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Проте, за даними синоптика Наталки Діденко, холодний атмосферний фронт циклону Xaver з центром над Північним морем дещо знизить градуси на Волині, Рівненщині та Львівщині

В Україні у четвер, 8 серпня, очікується пік температури повітря - до +26+33 градусів. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Проте, як зазначає Діденко, холодний атмосферний фронт циклону Xaver з центром над Північним морем (карта) дещо знизить градуси на Волині, Рівненщині та Львівщині.

Карта: Наталка Діденко / facebook.com

Цей самий фронт, за даними синоптика, зумовить у четвер короткочасні дощі у західних областях та подекуди на Півночі.

Надвечір завтра дощі дійдуть до Вінниччини, Черкащини, Кропивницького та районів області.

«А ось антициклон Zella з Чорного моря опиратиметься північному циклону і, по-перше, -організує суху сонячну погоду в наших східних областях, на Півдні та в Центрі, а по-друге, їхнє протистояння (циклону та антициклону), стане причиною сильного вітру в Україні. Тому завтра міцно затисніть прищепками прання на відкритих балконах, перенесіть ремонт даху на день-два пізніше і, як завжди, паркуйте автомобіль подалі від старих великих дерев чи білбордів», - радить Діденко.

Вона зазначає, що у Києві 8 серпня пануватиме спека.

«Температура повітря протягом дня досягне +30 градусів і вище. Локальний дощ з грозою у столиці - ймовірний, візьміть парасолю. Поривчастий, до сильного, вітер», - попереджає синоптик.

«Отже, 8 вересня головними синоптичними ньюсмейкерами в Україні будуть спека та сильний вітер», - підсумовує Діденко.