Синоптики заявили, що цьогорічний липень став найспекотнішим за всю історію глобальних спостережень



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Наприкінці липня спека у Західній Європі побила рекорди у кількох країнах

У липні 2019-го середня температура була на 0,04 градуси вище, ніж у липні 2016 року, коли було встановлено попередній рекорд

Синоптики низки погодних відомств Європи назвали липень 2019 року найспекотнішим у світі за всю історію глобальних спостережень.

До такого висновку дійшли Служба ЄС зі спостереження за кліматичними змінами та Європейський центр зі середньострокових прогнозів погоди, передає CNN.

«Липень загалом став найтеплішим місяцем року у світі, але, за нашими даними, цього року він був найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень», — йдеться у повідомленні.

Так, у липні 2019-го середня температура була на 0,04 градуси вище, ніж у липні 2016 року, коли було встановлено попередній рекорд.

А для України і, зокрема, для Києва цьогорічний липень став рекордно холодним.

Проте червень у Києві став найтеплішим за 139 років спостереження.

Нагадаємо, червень 2019-го також став найспекотнішим у світі за всю історію спостережень.

Наприкінці липня спека у Західній Європі побила рекорди у кількох країнах.

Попередня хвиля спеки накрила Європу наприкінці червня, що спричинило, зокрема, загибель людей та масштабні лісові пожежі. Найвищі температури у червневі були зафіксовані в Чеській Республіці, Словаччині, Австрії, Андоррі, Люксембурзі, Польщі, Німеччині та Франція.