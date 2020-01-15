В Україну йдуть морози



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Похолодання в Україні очікується традиційно на Водохреще

Морози прийдуть в Україну на Водохреще, а саме 18−19 січня.

Про це повідомила народний синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці в Facebook.

«Поки буде, як є, тобто, в основному тепло. Але саме на 18-19 січня, другий Святвечір і Водохреще, коли традиційно і статистично приходять міцні морози, все ж похолодання очікується. Мова не йде про сильні морози, проте зниження температури повітря від +6 градусів до нуля, а вночі до 1-5 градусів буде. Тобто, тенденція зберігається», - написала Діденко.

За словами синоптика, 15 січня в Україні очікуються антициклон, суха і тепла погода. Температура повітря протягом дня середи очікується +2 ... + 6 градусів, на Заході + 4 ... + 9 градусів.

Погода в Києві - 15 січня опадів не очікується, температура повітря протягом дня коливатиметься близько +3 ... + 5 градусів.

Нагадаємо, завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАНУ Віра Балабух повідомила, що на українців цього року чекає тепла зима, спекотне літо, опади нижче норми й різка зміна температур. Вона зазначила, що 2020 рік буде багато в чому схожий на минулий 2019-й. Але очікується більше ураганів і повеней. Причина тому – зміни в глобальній циркуляції повітря.