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    На 31 грудня у Києві оголошено штормове попередження

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    На Новий рік у Києві сніжитиме - На 31 грудня у Києві оголошено штормове попередження
    На Новий рік у Києві сніжитиме

    У Києві 31 грудня посилиться вітер, але вдень потеплішає

    У вівторок, 31 грудня, у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця (рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомляє Український гідрометцентр.

    Водіям слід бути обережними.

    Нагадаємо основні правила поведінки при посиленні поривів вітру:

    • при сильному вітрі всі вікна будинків необхідно щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
    • якщо ви опинилися на вулиці, то тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, будівель;
    • у разі сильного вітру, за можливості, сховайтеся в найближчому приміщенні або природному укритті;
    • загроза зростає поблизу споруджуваних або ремонтних будівель;
    • уникайте можливого перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також паркування поруч з ними автотранспорту – зірване вітром гілля може становити велику небезпеку;
    • перебуваючи у приміщенні, необхідно знеструмити його та вимкнути газ, прибрати з підвіконь і балконів незакріплені предмети;
    • при падінні дерев чи гілок, травмуванні людей тощо негайно інформуйте екстрені служби за телефонами 101 або 103.

    Раніше синоптик Наталка Діденко розповіла, що в новорічну ніч температура складатиме близько нуля та йтиме мокрий сніг.

    За її прогнозом, у Києві 31 грудня посилиться вітер, але вдень потеплішає до +3 градусів. «У ніч на 1 січня посипатиме снігом, скоріше навіть мокрим снігом, бо температура повітря у Новорічну ніч коливатиметься близько нуля», – повідомила Діденко.

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