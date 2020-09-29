В Україні відбулися випробування зенітних керованих ракет



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Постріл ракетного комплексу Вільха Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Військові випробували ракети С-300В1 і «Вільха-М»

В Україні у рамках летальних випробувань на полігоні військові провели контрольні льотні пуски зенітних керованих ракет комплексу С-300В1 і з ракетного комплексу залпового вогню «Вільха-М». Про це 29 вересня повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, бригада Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння і військової техніки вимірювала зовнішню траєкторію польоту дослідних зразків у рамках попередніх випробувань блоків самоліквідації в С-300ПС.

Зокрема, вимірювання польоту ракет з комплексу «Вільха-М» проводилися в рамках приймально-здавальних випробувань.

Крім того, з метою достовірної оцінки ураження ракетами повітряних цілей, радарна система MFTR-2100/40 виконувала зовнішньотраєкторні вимірювання польоту зенітних керованих ракет в ході стратегічних командно-штабних навчань «Об’єднані зусилля-2020».