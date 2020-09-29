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    В Україні відбулися випробування зенітних керованих ракет

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    <span>Постріл ракетного комплексу Вільха</span> - В Україні відбулися випробування зенітних керованих ракет
    Постріл ракетного комплексу Вільха
    Фото: Генеральний штаб ЗСУ

    Військові випробували ракети С-300В1 і «Вільха-М»

    В Україні у рамках летальних випробувань на полігоні військові провели контрольні льотні пуски зенітних керованих ракет комплексу С-300В1 і з ракетного комплексу залпового вогню «Вільха-М». Про це 29 вересня повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ. 

    Як зазначається, бригада Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння і військової техніки вимірювала зовнішню траєкторію польоту дослідних зразків у рамках попередніх випробувань блоків самоліквідації в С-300ПС.

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    В Україні відбулися випробування зенітних керованих ракет
    В Україні відбулися випробування зенітних керованих ракет
    В Україні відбулися випробування зенітних керованих ракет

    Зокрема, вимірювання польоту ракет з комплексу «Вільха-М» проводилися в рамках приймально-здавальних випробувань. 

    Крім того, з метою достовірної оцінки ураження ракетами повітряних цілей, радарна система MFTR-2100/40 виконувала зовнішньотраєкторні вимірювання польоту зенітних керованих ракет в ході стратегічних командно-штабних навчань «Об’єднані зусилля-2020». 

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