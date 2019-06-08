В Україні відкрилися безкоштовні мовні табори GoCamp для школярів



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У таборах зі школярами працюють волонтери з 50 країн світу

У неділю, 9 червня, в Україні почнуть роботу безкоштовні мовні табори на базі міських і сільських шкіл GoCamp.

Про це повідомила прес-служба Міністерства освіти і науки.

Відкриття програми відбулося 7 червня.

З дітьми працюватимуть іноземні волонтери з 50 країн світу. Їх завдання – допомогти школярам долати мовні бар’єри, швидко адаптуватися до полікультурного оточення, розвивати креативність і толерантність. До роботи таборів залучать і місцевих педагогів. У співпраці з волонтерами вони будуть опановувати сучасні методики викладання іноземних мов і вчитимуться заохочувати дітей до пізнання світу.

Планують, що табори працюватимуть до 21 червня 2019 року.

Під час відкриття проекту GoCamp у Києві учасники створили масштабний арт-об’єкт – велику карту світу. Вона стала символом того, що Україна відкрита до співпраці та рада вітати іноземних гостей.

Нагадаємо, GoCamp – це найбільша волонтерська ініціатива в Східній Європі, яка покликана навчити дітей долати мовні бар’єри і вірити у власні сили. Пілотний проект GoCamp стартував у 2016 році. Тоді в ньому взяли участь 9 тис. дітей зі 126 українських шкіл. Усього за 4 роки Україну для роботи в таборах відвідали близько 1 тис. волонтерів з різних країн світу.